Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу — Finance.ua
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Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу

Личные финансы
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Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу
Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу, Фото: dpsu.gov.ua
С момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно «лимитировало» выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. Для выезда за границу нужно попасть в систему «Шлях», обратившись в Мининфраструктуры или областную военную администрацию.
Об этом пишет Опендатабот.
В целом по состоянию на 1 марта 2023 года по «общей процедуре» было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.

По каким причинам украинцы выезжают за границу

Подавляющее большинство касается выездов по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений.
Всего 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий.
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Более трети разрешений для бизнеса — около 400 тыс. — были выданы с ноября прошлого года по февраль включительно. Что касается выездов «за гуманитаркой», то в этом случае все более стабильно — 70 тыс. разрешений за последние три с половиной месяца.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В настоящее время система выдачи разрешений на выезд за границу недостаточно прозрачна. Например, отсутствует информация о количестве людей, которые нарушили сроки пребывания вне Украины и до сих пор не вернулись из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами насчет этих данных, но ответа не получили.
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«При этом выезд отдельных категорий лиц регламентируется специальными правилами — среди прочего это касается спортсменов и деятелей культуры. Их особый статус нередко приводит к скандалам. Примером тому — недавняя история со стендапером, которой выехал за границу за разрешением Минкульта и решил не возвращаться», — говорят в Опендатабот.
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Мужчины имеют право выехать за границу с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, благодаря чему за пределами Украины можно находиться в течение 30 дней.
Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам, например, для перевозки людей или грузов — срок пребывания в других государствах в таком случае составляет 45 дней.

Справка Finance.ua:

  • народные депутаты предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.
Если вы планируете ехать за границу на собственном автомобиле, то стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты. Полис работает как автогражданка, только за границей. На Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Finance.ua
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