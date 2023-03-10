Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу — Finance.ua

Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу Сегодня 15:02 — Личные финансы

Стало известно, сколько мужчин за год смогли уехать за границу, Фото: dpsu.gov.ua

С момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно «лимитировало» выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. Для выезда за границу нужно попасть в систему «Шлях», обратившись в Мининфраструктуры или областную военную администрацию.

Об этом пишет Опендатабот.

В целом по состоянию на 1 марта 2023 года по «общей процедуре» было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.

По каким причинам украинцы выезжают за границу

Подавляющее большинство касается выездов по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений.

Всего 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий.

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Более трети разрешений для бизнеса — около 400 тыс. — были выданы с ноября прошлого года по февраль включительно. Что касается выездов «за гуманитаркой», то в этом случае все более стабильно — 70 тыс. разрешений за последние три с половиной месяца.

Инфографика: Опендатабот

В настоящее время система выдачи разрешений на выезд за границу недостаточно прозрачна. Например, отсутствует информация о количестве людей, которые нарушили сроки пребывания вне Украины и до сих пор не вернулись из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами насчет этих данных, но ответа не получили.

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«При этом выезд отдельных категорий лиц регламентируется специальными правилами — среди прочего это касается спортсменов и деятелей культуры. Их особый статус нередко приводит к скандалам. Примером тому — недавняя история со стендапером, которой выехал за границу за разрешением Минкульта и решил не возвращаться», — говорят в Опендатабот.

Мужчины имеют право выехать за границу с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, благодаря чему за пределами Украины можно находиться в течение 30 дней.

Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам, например, для перевозки людей или грузов — срок пребывания в других государствах в таком случае составляет 45 дней.

Справка Finance.ua:

народные депутаты предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

Если вы планируете ехать за границу на собственном автомобиле, то стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты. Полис работает как автогражданка, только за границей. На Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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