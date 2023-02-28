Стало известно, сколько госслужащих не выпустили за границу — Finance.ua

Стало известно, сколько госслужащих не выпустили за границу Сегодня 13:36 — Казна и Политика

Около 100 государственных должностных лиц не выпустили за границу Украины с 24 февраля 2022 года.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире «Мы-Украина», пишет weukraine.

По его словам, все они не подпадали под категории лиц, которым разрешен с территории Украины.

«В настоящее время около 100 человек, подпадающих под категории, которые определены в постановлении правительства, не были пропущены через границу Украины. Они не подпадали под требования пропуска. То есть они не следовали в служебные командировки или не подпадали под исключения. Например, когда женщины или мужчины, которые являются родителями-одиночками, могут пересечь границу, следуя или сопровождая детей», — пояснил он.

Кроме того, Демченко рассказал, что около 12 виз выдано россиянам для въезда в Украину с 1 июля.

«С 1 июля для граждан рф введен визовый режим. По имеющейся информации, которая у меня была несколько недель назад, только 12 виз было выдано гражданам рф. Эти данные могут разниться, но не кардинально. Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди, визы им выдавались с гуманитарной целью — для воссоединения с семьей», — добавил пресс-секретарь ГНСУ.

Андрей Демченко рассказал, что запрет на выезд чиновников за границу без уважительных причин касается как мужчин, так и женщин. Он отметил, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, которых касаются изменения относительно пересечения границы, должны в трехдневный срок предоставить в Администрацию ГНСУ список указанных в постановлении людей.

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