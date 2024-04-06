Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины

Технологии&Авто
1
Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины
Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины, Фото: Миколи Лисогора
В настоящее время на украинских дорогах работает 250 камер автоматического фиксирования нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью «Українським новинам».
Читайте также
«Сегодня уже установлено более 250 камер, фиксирующих нарушение скоростного режима. Планируется, что к концу полугодия будут установлены дополнительные камеры, которые раньше уже были закуплены. Всего их будет больше 300», — сказал Тимченко.
По его словам, таких камер нужно «гораздо больше». Он отмечает, что размеры штрафов за нарушение скорости в Украине недостаточно велики.
«Если сравнивать штрафы в Европе за превышение скорости с теми, которые у нас, то это несопоставимые суммы и неадекватные тем нарушениям, которые совершаются», — заявил замминистра.
Читайте также
Тимченко убежден, что необходимо ввести дополнительное наказание к нарушителю, повторно превышающему скорость.
В частности, заместитель министра предлагает один из вариантов:
  • повышенные штрафы;
  • лишение водительских удостоверений;
  • повторный экзамен.
Однако он отмечает, что в настоящее время в планах МВД нет инициирования роста штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, по данным исследования Центра демократии и верховенства права, более половины украинцев (56,6%) поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч вместо действующих сейчас 20 км/ч.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.