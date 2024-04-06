Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины — Finance.ua

Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Стало известно, сколько камер автофиксации работает на дорогах Украины, Фото: Миколи Лисогора

В настоящее время на украинских дорогах работает 250 камер автоматического фиксирования нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью «Українським новинам».

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«Сегодня уже установлено более 250 камер, фиксирующих нарушение скоростного режима. Планируется, что к концу полугодия будут установлены дополнительные камеры, которые раньше уже были закуплены. Всего их будет больше 300», — сказал Тимченко.

По его словам, таких камер нужно «гораздо больше». Он отмечает, что размеры штрафов за нарушение скорости в Украине недостаточно велики.

«Если сравнивать штрафы в Европе за превышение скорости с теми, которые у нас, то это несопоставимые суммы и неадекватные тем нарушениям, которые совершаются», — заявил замминистра.

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Тимченко убежден, что необходимо ввести дополнительное наказание к нарушителю, повторно превышающему скорость.

В частности, заместитель министра предлагает один из вариантов:

повышенные штрафы;

лишение водительских удостоверений;

повторный экзамен.

Однако он отмечает, что в настоящее время в планах МВД нет инициирования роста штрафов за нарушение правил дорожного движения.

поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч вместо действующих сейчас 20 км/ч. Напомним, по данным исследования Центра демократии и верховенства права, более половины украинцев (56,6%)вместо действующих сейчас 20 км/ч.

Укрінформ По материалам:

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