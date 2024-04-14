Стало известно, на какую сумму заказчики объявили закупки через Prozorro в марте — Finance.ua

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Стало известно, на какую сумму заказчики объявили закупки через Prozorro в марте

Казна и Политика
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Стало известно, на какую сумму заказчики объявили закупки через Prozorro в марте
Стало известно, на какую сумму заказчики объявили закупки через Prozorro в марте
В марте публичные заказчики через систему Prozorro объявили закупки на 87,8 млрд грн, что существенно превышает показатели февраля, когда были объявлены закупки на 74,3 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.
В Минэкономики отмечают, кроме того, в прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 45,2 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости закупок.
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«Политика Министерства экономики Украины направлена ​​на расширение ассортимента отечественных товаров, закупаемых заказчиками, в том числе в категории оборонных закупок», — заявила Надежда Бигун.
По ее словам, в целом в марте заказчики объявили в Prozorro 38,3 тыс. закупок.
Самые большие расходы запланировали направить на:
  • дорожные работы — 16,6 млрд грн;
  • ремонт зданий — 7,2 млрд грн;
  • закупки бензина и ДТ — 5,9 млрд грн;
  • боевая экипировка — 5,4 млрд грн;
  • лекарства — 3 млрд грн.
Также через Prozorro объявили 400 конкурентных закупок БПЛА на 1,6 млрд грн.
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Часть из них — закупки 4 тыс. дронов от ГП «Агентство оборонных закупок».
Кроме того, этот же заказчик объявил в Prozorro рамочную сделку на поставку 154 автомобилей типа Pick-Up.
Напомним, в 2023 году онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи помогли заработать в бюджеты разных уровней более 14 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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