Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии — Finance.ua

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Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии

Казна и Политика
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Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии
Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии
Экологический ущерб Украине из-за войны уже оценивается в 71 миллиард долларов. Из-за боевых действий взрывоопасными предметами загрязнено 139 тысяч квадратных километров территории.
Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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По ее словам, за время полномасштабного вторжения россия совершила против окружающей среды более 6500 преступлений.
Гринчук подчеркнула, что общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн.
Также из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн ​​тонн, а всего было уничтожено 3 млн га украинских лесов.
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Кроме того, 139 000 кв. км украинских земель загрязнены взрывоопасными предметами.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины отметил, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов;
  • Киевская школа экономики сообщала, что по состоянию на июль 2024 года косвенные экономические потери Украины из-за полномасштабного вторжения россии превысили $1,1 триллиона;
  • «Группа семи» (G7) соглашается, что россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов за ущерб от войны. Такую сумму на восстановление ранее называли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Всемирный банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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