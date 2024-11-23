Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии — Finance.ua

Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Стало известно, на какую сумму причинен ущерб украинской экологии в результате российской агрессии

Экологический ущерб Украине из-за войны уже оценивается в 71 миллиард долларов. Из-за боевых действий взрывоопасными предметами загрязнено 139 тысяч квадратных километров территории.

Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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По ее словам, за время полномасштабного вторжения россия совершила против окружающей среды более 6500 преступлений.

Гринчук подчеркнула, что общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн.

Также из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн ​​тонн, а всего было уничтожено 3 млн га украинских лесов.

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Кроме того, 139 000 кв. км украинских земель загрязнены взрывоопасными предметами.

Справка Finance.ua:

президент Украины отметил, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов;

Киевская школа экономики сообщала, что по состоянию на июль 2024 года косвенные экономические потери Украины из-за полномасштабного вторжения россии превысили $1,1 триллиона;

«Группа семи» (G7) соглашается, что россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов за ущерб от войны. Такую сумму на восстановление ранее называли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Всемирный банк.

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