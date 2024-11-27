Стало известно, когда в столице откроют для движения Подольский мост — Finance.ua

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Стало известно, когда в столице откроют для движения Подольский мост

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Стало известно, когда в столице откроют для движения Подольский мост
Стало известно, когда в столице откроют для движения Подольский мост
В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольскому мостовому переходу через реку Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева», — говорится в сообщении.
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В частности, проезд будет и по вновь построенному тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.
Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.
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«Напомню, сегодня по мостовому переходу разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111. Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта», — добавил глава города.
Напомним, как рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сегодня на мосту Метро в Киеве проводятся противоаварийные работы. Это один из этапов работ по реставрации объекта. Работы на мосту Метро планируется завершить в 2026 году, они позволят обеспечить безопасную эксплуатацию моста без его закрытия.
По материалам:
Finance.ua
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