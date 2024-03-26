Кличко пообещал летом открыть Подольский мост для автомобилей — Finance.ua

Кличко пообещал летом открыть Подольский мост для автомобилей Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Кличко пообещал летом открыть Подольский мост для автомобилей

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что летом 2024 года власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Пока на Русановских садах рядом со станцией городской электрички „Троещина-2“ подрядчик работ группа компаний „Автострада“ возводит тоннель под насыпью железной дороги. Он соединит съезд с Подольского мостового перехода с новой дорогой под разворотным кольцом Троещинского скоростного трамвая», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что проезд в тоннель будет осуществляться с проспекта Романа Шухевича, съезд с тоннеля — в направлении улицы Петра Вершигоры. Журналисты предполагают, что для того чтобы попасть на Подольский мост, автомобилям из Выгуровщины и Троещины придется делать разворот возле торгового центра Sky Mall.

В то же время это позволит частично перекрыть на ремонт дорожную часть моста Метро. Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандыбор говорит, что движение по мосту для автомобилей перекрываться не будет.

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«Для эстакады метро угрозы нет, есть проблемы с автопроездами. Будем усиливать мост снизу. Во время работ будем сужать полосы, перебрасывать движение с одной стороны на другую, но перекрывать полностью не будем», — заявил Кандыбор.

Напомним, 1 декабря в Киеве открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и пассажирских автобусов с левого берега на правый по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

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