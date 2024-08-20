Строительство Подольского мостового перехода в Киеве: субподрядчика подозревают в присвоении 6 млн гривен — Finance.ua

Строительство Подольского мостового перехода в Киеве: субподрядчика подозревают в присвоении 6 млн гривен
Прокуратура сообщила о подозрении руководителю субподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Как установило следствие, генподрядчик строительства Подольского моста в 2020 году внес ложные данные об объемах и стоимости подводных работ, выполняемых субподрядным предприятием.
Читайте также
Речь идет о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12−20 метров с привлечением водолазной станции. За эти работы субподрядной организации перечислили более 6 млн грн.
Согласно выводам судебной строительно-технической и экономической экспертизы, указанные работы фактически не проводились.
Обвинительный акт в отношении генподрядчика по указанным фактам уже направлен в суд.
Поделиться новостью