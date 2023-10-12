Стало известно, когда появятся смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями — Finance.ua

Стало известно, когда появятся смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями Сегодня 04:44 — Технологии&Авто

Стало известно, когда появятся смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями

До 2028 года на рынке могут начать появляться смартфоны с дисплеями, способными к самостоятельному восстановлению, утверждают аналитики компании CCS Insight в своем обзоре главных технологических прогнозов на 2024 год.

Об этом сообщает CNBC

Новая технология будет реализована путем «нанопокрытия» поверхности дисплея, которое при нанесении царапин выделяет вещество, восполняющее место дефекта при взаимодействии с воздухом. О подобных технологиях уже не первый год говорят и производители. Еще в 2013 году LG выпустила смартфон G Flex с изогнутым экраном и самовосстанавливающимся покрытием задней крышки — тогда компания не уточнила, как работает ее решение.

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В 2017 году Motorola подала патентную заявку, в которой описывается экран из полимера с памятью формы, самостоятельно восстанавливающийся при возникновении трещин — процесс происходит под влиянием тепла. Apple также имеет патент на складной iPhone, дисплей которого при повреждении восстанавливается сам.

Тем не менее, все эти технологии пока не появлялись в коммерчески успешных моделях — для этого нужны инвестиции как в сегмент исследований и разработки, так и в маркетинг для продажи таких моделей в больших объемах. Необходимо должным образом уведомить потребителей о том, какой уровень повреждений можно будет устранить без вмешательства. Подчеркивается, что речь идет не о больших трещинах, а о мелких косметических дефектах.

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Аналитики CCS Insight сделали ряд других не менее интересных прогнозов. Так, в 2026 году компания HTC, по их мнению, уйдет с рынка гарнитур виртуальной реальности. Причиной тому считают конкуренцию со стороны Meta, Sony, а теперь еще и Apple.

Еще один прогноз свидетельствует, что Apple попытается захватить контроль над рынком б/у смартфонов, стимулируя клиентов сдавать устройства прямо ей, а не выходить на сторонние торговые площадки. Apple усилит свои позиции на рынке восстановленных устройств, повысив их качество и способствуя снижению объемов электронных отходов. Уже сейчас, по оценкам CCS Insight, на долю iPhone приходится около 80% организованного вторичного рынка смартфонов.

Portaltele По материалам:

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