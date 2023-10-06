Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники — Finance.ua
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Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники

Технологии&Авто
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Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy S23 FE, два планшета Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+, а также беспроводные наушники Galaxy Buds FE.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Смартфон Galaxy S23 FE имеет 16,3-сантиметровый дисплей Dynamic AMOLED 2X и батарею емкостью 4 500 миллиампер в час. Возможна зарядка до 50% всего за 30 минут при помощи адаптера мощностью 25 Вт. Его стоимость составляет 599 долларов.
Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники
Планшет Galaxy Tab S9 FE имеет 27,7-сантиметровый экран, в то время как у Tab S9 FE+ он составляет 31,5 см. Частота обновления дисплея обоих устройств равна 90 Гц. Аппараты могут работать на одной зарядке до 20 часов. Стоимость планшетов — 499 долларов США.
Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники
Беспроводные наушники Galaxy Buds FE дают лучший в области звук от Samsung. Работа устройства обеспечивает до 8,5 часов воспроизведения и 30 часов вместе с зарядным футляром.
Вдохновленные культовым и эргономичным дизайном, Galaxy Buds FE разработаны, чтобы быть достаточно удобными для ношения в течение длительного времени. Galaxy Buds FE в графитовом или белом цвете будет стоить 99 долларов США.
Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники
Начиная с 5 октября, Galaxy S23 FE и Tab S9 FE будут доступны на некоторых рынках, а Galaxy Buds FE можно будет приобрести уже с 6 октября.
Samsung представил новый смартфон, планшеты и беспроводные наушники
По материалам:
Укрінформ
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