Google представил смартфоны и смарт-часы, поддерживающие функции ИИ — Finance.ua

Google представил смартфоны и смарт-часы, поддерживающие функции ИИ Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Google представил смартфоны и смарт-часы, поддерживающие функции ИИ

Материнская компания Google — Alphabet — 4 октября представила смартфоны Pixel 8 и новые смарт-часы, которые глубже интегрируют технологию искусственного интеллекта в потребительские гаджеты компании.

Об этом сообщает Reuters

Продажи флагманского смартфона Pixel от Google незначительны по сравнению с продажами iPhone от Apple, но он разработан, чтобы показать, как продукты Android расширяют границы доступных технологий.

Google расширил линейку Pixel своим последним мобильным процессором Tensor G3. Новый специальный чип Google имеет больше возможностей ШИ и машинного обучения, что позволяет пользователям обрабатывать больше данных на самом устройстве и в облаке.

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Функции ИИ могут помочь в фотографировании, суммировании веб-страниц и блокировании спам-звонков, заявили руководители на мероприятии Made by Google в Нью-Йорке.

В Pixel 8 Pro высшего класса есть приложение Thermometer для измерения температуры тела, имеющее разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов.

Начальная цена смартфонов составляет 699 долл. за Pixel 8 и 999 долл. за Pixel Pro 8, что на 100 долларов больше, чем модели предыдущего поколения. Они будут доступны с 12 октября.

Google также объявил о планах добавить генеративные возможности искусственного интеллекта к своему виртуальному помощнику, что позволит ему делать такие вещи, как помогать людям планировать поездку или догонять электронные письма, а затем задавать дополнительные вопросы.

Компания выпустила Google Watch 2, обновление первых умных часов, выпущенных в октябре 2022 года, по цене от 349 долларов. Он получил цифровую корону и расширенные функции отслеживания здоровья на основе ИИ.

Економічна Правда По материалам:

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