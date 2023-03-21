Стало известно, когда пересчитают выплаты работающим пенсионерам — Finance.ua

Стало известно, когда пересчитают выплаты работающим пенсионерам Сегодня 12:45 — Личные финансы

Стало известно, когда пересчитают выплаты работающим пенсионерам

В Украине с 1 апреля 2023 года состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает пресс-служба Минсоцполитики

«В апреле и июле вступают в силу отдельные нормы постановления Кабмина по индексации пенсии (№ 168 от 24 февраля 2023 года „Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году“. — Ред.). С 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля пенсии будут индексированы, в частности, для государственных служащих, сотрудников местных органов власти, ученых и других категорий граждан», — сказала Марчак.

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Она отметила, что индексация пенсионных выплат в этом году на 19,7% стала рекордной за последние годы и охватила максимальное количество категорий пенсионеров.

«Мы пытались сделать максимум из того, что было возможно в условиях имеющегося финансового ресурса. Проводились сложные переговоры внутри правительства, с Министерством финансов, с международными партнерами, чтобы доказать, что этот финансовый ресурс у нас есть и запланированная индексация может быть обеспечена финансово», — подчеркнула первый замминистра.

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Кроме того, она заверила, что даже если помощь от международных партнеров не поступит вовремя, правительство гарантирует выполнение своих социальных обязательств, в частности выплаты пенсий.

«Это защищенные расходы государственного бюджета. В случае задержки поступлений от международных партнеров Министерство финансов профинансирует их за счет других источников», — подчеркнула Марчак.

Как сообщалось, правительство приняло решение проиндексировать с 1 марта 2023 года пенсии на 19,7% для 10,5 млн человек. Средний размер пенсии составляет 5219,69 грн.

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Укрінформ По материалам:

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