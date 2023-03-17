Некоторым пенсионерам доплатят 600 гривен в марте — Finance.ua

Некоторым пенсионерам доплатят 600 гривен в марте Сегодня 12:01 — Личные финансы

В марте более 10 миллионам украинцев путем индексации повысили пенсионные выплаты. Это коснулось почти всех категорий пенсионеров, а также получающих минимальные пенсии.

Следовательно, в зависимости от вида пенсии, лицо может получить от 100 гривен до 1 500 гривен. Коэффициент индексации составил 19,7%.

Обратите внимание, что в среднем прибавили 597 гривен. Поэтому средняя пенсия после индексации составит 5219 гривен.

Если сравнить эту сумму с данными за январь, то еще два месяца назад средняя пенсия составляла 4622 гривны для неработающих пенсионеров.

Повышение получили не все

По информации Минсоцполитики, мартовская индексация не предусмотрена для всех. Это, прежде всего, касалось таких категорий граждан:

те, которые продолжают работать и имеют небольшой страховой стаж, а размер пенсионной выплаты не достигает 2,1 тысячи гривен;

бывшие сотрудники прокуратуры;

те, кто получает пенсии, превышающие максимальный размер, определенный законом;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе бывшие судьи.

Напоминаем, что даже без учета надбавок и доплат пенсии нардепов составляют немалую сумму. Только в 2022 году народный депутат Верховной Рады получал в среднем пенсию в сумме около 15 500 гривен.

Кстати, минимальная пенсия в Украине по состоянию на 2023 год составляет не более 2100 гривен (без учета мартовской индексации).

По данным в январе этого года пенсия для слуг народа все же немного уменьшилась — до 15 356 гривен, тогда как годовые расходы пока что были на уровне почти 11 тысяч гривен.

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Телеканал 24 По материалам:

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