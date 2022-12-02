Стало известно, когда отменят льготную ставку налогообложения — Finance.ua

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Стало известно, когда отменят льготную ставку налогообложения

Личные финансы
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Стало известно, когда отменят льготную ставку налогообложения
Стало известно, когда отменят льготную ставку налогообложения
В Верховной Раде обсуждают отмену льготной системы налогообложения, позволяющую платить только 2% от дохода, с середины следующего года.
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, говорится в материале ЭП.
«Ожидаем позицию правительства, но многое говорит о том, что льгота будет отменена с середины 2023 года», — сообщил Гетманцев.
Сначала льготу отменят для представителей игорного бизнеса. Соответствующий законопроект Рада поддержала в первом чтении и вскоре должна голосовать в целом.
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Для остальных компаний и ФЛП льготы будут отменены постепенно. Депутаты хотят разработать длительный переходный период, чтобы бизнес успел подготовиться.
"Необходимость отмены льготы обусловлена еще и тем, что со временем она начала приносить больше вреда, чем пользы.
Как и в случае с отменой налогов с импорта, льготная упрощенная система деформировала конкурентную среду и предоставила преимущества тем бизнесам, которые в этом нуждались чуть ли не меньше всего", — говорится в статье.
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«Налоги с оборота, если они используются не только микробизнесом, как это было за последние 20 лет, но и средним и крупным, искажают конкуренцию и способствуют возникновению вертикально интегрированных монополий», — считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.
Еще одна причина, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.
«В конце концов, если не отменить льготы, то международным партнерам будет сложно объяснить, почему Украина, нуждаясь в миллиардах долларов для финансирования своих расходов, не собирает хотя бы части необходимой суммы самостоятельно», — подчеркивается в материале.
По материалам:
Економічна Правда
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