Минфин объяснил причины блокирования налоговых накладных для бизнеса — Finance.ua
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Минфин объяснил причины блокирования налоговых накладных для бизнеса

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В Министерстве финансов заявили, что причиной более жестких критериев для проверки налоговых накладных стали многочисленные манипулирования с рисковыми товарами со стороны определенных предпринимателей.
Об этом пишет Forbes, ссылаясь на ответ Минфина на запрос.
Как заявили в Минфине, по результатам анализа работы автоматизированного мониторинга выявили схему проведения бестоварных операций через регистрацию налоговых накладных на рисковые товары, отсутствующие на складе налогоплательщика.
"Раньше компании могли без дополнительной проверки налоговой продавать товары, не соответствующие основному перечню их деятельности (если они не превышают 50% в общем остатке продукции).
Теперь из-за манипуляций со стороны определенного бизнеса правительство изменило критерии рисковости операций и осуществляет проверку всех операций на соответствие фактическим складским остаткам товаров", — цитирует издание пресс-службу Минфина.
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Союз украинских предпринимателей (СУП) — крупнейшее объединение независимого украинского бизнеса — заявляет о безосновательной блокировке Налоговой налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость: обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями.
По мнению бизнеса, большинство блокировок нелогичны, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честного бизнеса, и абсолютно не имеют эффекта для разрушения схем уклонения от обложения налогом на добавленную стоимость.
По материалам:
Економічна Правда
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