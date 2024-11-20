Стало известно, когда начнутся работы по восстановлению «Охматдета» — Finance.ua

Стало известно, когда начнутся работы по восстановлению «Охматдета» Сегодня 07:27 — Казна и Политика

Стало известно, когда начнутся работы по восстановлению «Охматдета»

Строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы Охматдет в Киеве, пострадавшей в результате российской ракетной атаки 8 июля, планируют начать весной 2025 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает «Укринформ».

«Мы хотим весной зайти в строительные работы», — подчеркнул он.

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По словам Министра, конкретные сроки выполнения работ по восстановлению можно будет назвать после разработки проектной документации.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов, в настоящее время проведено техническое обследование главного и хирургического корпусов, есть технический отчет. Его должна оценить служба заказчика, которой выступает международная инжиниринговая компания Eptisa.

Адаманов отметил, что консультанты этой компании обеспечат техническое, экономическое, организационное и экологическое сопровождение проекта восстановления как главного, так и хирургического корпуса НДСЛ «Охматдет». Это будет осуществляться за грантовые средства, предоставленные Всемирным банком, соглашение о чем было согласовано и подписано 14 ноября.

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В настоящее время НИИ «Проектреконструкция» уже предоставил технический отчет со сметой и объемом строительных работ. Инжиниринговая компания проведет проверку этих документов, после чего они будут доставлены на государственную экспертную оценку. После этого служба заказчика может подготовить задание для проектирования, которое является составляющей тендерной документации.

«Есть два сценария: мы можем успеть уже в ноябре объявить тендер на разработку проекта, и самый плохой сценарий — в декабре. Но в любом случае, в этом году мы объявляем тендер на проектную документацию», — подчеркнул Адаманов.

«Сначала сделают проектирование, проект потребует согласования с Мининфраструктуры, потому что Охматдет (главный корпус. — Ред.) строился по экспериментальному проекту в 2012 году. После этого — конкурс на строительную компанию», — добавил Ляшко.

Он отметил, что для токсикологического и административного корпуса будут разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет, по корпусам также будет представлен технический отчет, на основе которого будут приниматься решения о восстановлении этих объектов.

Также будет восстановлена ​​трансформаторная подстанция, которая тоже была разрушена в результате атаки. USAID предоставит Охматдету шесть трансформаторов, их доставка планируется в январе 2025 года. В настоящее время электроснабжение Охматдета обеспечивают три временных трансформатора, которые предоставил ДТЭК.

Укрінформ По материалам:

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