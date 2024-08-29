«Охматдет» заключил договор на проведение технического обследования поврежденного корпуса — Finance.ua

«Охматдет» заключил договор на проведение технического обследования поврежденного корпуса
Детская больница «Охматдет» привлекла институт «НИИпроектреконструкция» для обследования поврежденного ракетной атакой корпуса. Средства на предпроектные работы выделил БФ «Таблеточки» из вклада Ощадбанка.
Детская больница «Охматдет» привлекла Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция» к обследованию технического состояния строительных конструкций для восстановления корпуса, который был поврежден в результате ракетной атаки рф 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как сообщается, 27 августа в помещении больницы «Охматдет» состоялось очередное заседание совета по восстановлению медучреждения. В Минздраве отметили, что необходимым условием для проведения прозрачного тендера на восстановительные работы является компетентное детальное инструментальное обследование повреждений здания, составленная на основе этого смета и последующая независимая его экспертиза.
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