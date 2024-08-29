«Охматдет» заключил договор на проведение технического обследования поврежденного корпуса — Finance.ua

«Охматдет» заключил договор на проведение технического обследования поврежденного корпуса Сегодня 10:34

Детская больница «Охматдет» привлекла институт «НИИпроектреконструкция» для обследования поврежденного ракетной атакой корпуса. Средства на предпроектные работы выделил БФ «Таблеточки» из вклада Ощадбанка

Детская больница «Охматдет» привлекла Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция» к обследованию технического состояния строительных конструкций для восстановления корпуса, который был поврежден в результате ракетной атаки рф 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, 27 августа в помещении больницы «Охматдет» состоялось очередное заседание совета по восстановлению медучреждения. В Минздраве отметили, что необходимым условием для проведения прозрачного тендера на восстановительные работы является компетентное детальное инструментальное обследование повреждений здания, составленная на основе этого смета и последующая независимая его экспертиза.

УНН По материалам:

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