Стало известно, каким будет третье поколение Nothing Phone — Finance.ua

Стало известно, каким будет третье поколение Nothing Phone
Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus работают на чипсетах MediaTek, но уже некоторое время ходят слухи, что третье поколение этих смартфонов перейдет на процессоры Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm.
Новый отчет на основе данных по оперативной системе подтверждает этот шаг, пишет GSMArena.
В последних сборниках Nothing OS 3.0, работающих на основе Android 15, обнаружили, что смартфоны будут работать под руководством Snapdragon 7s Gen 3.
Кодовое название Nothing Phone (3a) — «asteroids», тогда как Nothing Phone (3a) Plus — «asteroids_plus».
CMF Phone 2 также выйдет в 2025 году, и он носит кодовое название «galaga». Второй смартфон от бюджетного дочернего бренда Nothing продолжит работу на чипе MediaTek.
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Также интересно, что Nothing Phone (3a) может поставляться с телефотокамерой, тогда как Nothing Phone (3a) Plus может пойти еще дальше благодаря перископическому объективу.
Если это правда, это будет первый в истории телефон Nothing с перископной телефотокамерой.
Phone (3a) и Phone (3a) Plus, как сообщается, также получат поддержку eSIM, что также впервые для бренда.
По всей вероятности, покупатели смогут использовать одну физическую SIM-карту и одну eSIM-карту или две физические SIM-карты. CMF Phone 2 не будет иметь поддержки eSIM.
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