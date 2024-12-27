Опасная привычка: почему нельзя класть телефон на стол экраном вверх — Finance.ua

Опасная привычка: почему нельзя класть телефон на стол экраном вверх Сегодня 04:01 — Мир

Опасная привычка: почему нельзя класть телефон на стол экраном вверх

Немногие придают значение тому, каким именно образом они кладут свой смартфон на поверхность. Казалось бы, это не столь важно. Однако на практике лучше переворачивать устройство экраном вниз и всегда оставлять его в таком положении.

Для рядовых пользователей такая рекомендация может показаться странной, поскольку в таком положении с телефоном невозможно взаимодействовать — ни проверить пропущенные уведомления, ни увидеть звонивших. Однако существуют, по крайней мере, три веские причины соблюдать это правило.

Первая причина — повреждение камеры

Расположение смартфона экраном вниз помогает защитить камеру от повреждений. Если положить устройство экраном вверх, линзы камеры могут поцарапаться из-за неровной или загрязненной поверхности. А это, в свою очередь, может легко ухудшить качество фотографий и видео.

Если все время помещать телефон экраном вверх, то царапины на линзах могут ухудшить функциональность системы фокусировки и автофокусировки, что также может повлиять на качество снимков.

Вторая причина — охлаждение

Смартфоны сконструированы так, что основное охлаждение осуществляется через заднюю панель.

Логично, что когда смартфон лежит экраном вверх, теплообмен может быть нарушен. Это увеличивает риск перегрева, что может отрицательно сказаться на аккумуляторе и других важных компонентах, например процессоре или графическом чипе, снижая их производительность и долговечность.

Третья причина — сохранение заряда

Современные смартфоны оснащены датчиками освещенности, которые выполняют несколько полезных функций. Одна из них — предотвращение случайного нажатия на экранные кнопки во время разговора. Когда свет попадает на датчики, они определяют, что телефон находится в использовании, и экран автоматически гаснет. Однако их роль на этом не заканчивается.

Эти датчики также помогают вашему телефону определить, находится ли он в кармане, и предотвращают активацию экрана при поступлении уведомлений. Независимо от того, лежит ли он на поверхности экраном вниз или находится в кармане, датчики распознают положение смартфона и не включают дисплей. Это особенно актуально, когда оповещения поступают часто, поскольку экран остается выключенным, что помогает сохранить заряд батареи.

УНІАН По материалам:

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