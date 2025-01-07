Стало известно, чего ожидать на рынке земли в 2025 году — Finance.ua

Стало известно, чего ожидать на рынке земли в 2025 году Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Стало известно, чего ожидать на рынке земли в 2025 году

В 2025 году в центральных регионах Украины стоимость земли может возрасти до 20% из-за ограниченного количества участков.

В настоящее время средняя цена за 1 га составляет 46 683 грн, а самые высокие показатели зафиксированы в Ивано-Франковской (90 328 грн/га) и Львовской (71 896 грн/га) областях.

Несмотря на многочисленные скептические прогнозы при запуске земельной реформы, рынок оказался устойчивым, а количество сделок купли-продажи стабильно растет.

По данным, которые привел заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, только в период с 1 января 2024 года до момента самой масштабной кибератаки на государственные реестры Украины было отчуждено 104 368 земельных участков общей площадью 314 021 га. На четвертом году работы рынка количество заключенных сделок увеличилось в 3,5 раза.

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Если в 2021 году было заключено почти 28 тысяч сделок, то в 2023 году их количество составило 41 тысячу. Общая площадь проданных участков за этот период составила более 114 тысяч гектаров.

Средняя стоимость 1 га сельскохозяйственной земли в Украине составляет 46 683 грн (примерно $1600). В то же время цены существенно отличаются в зависимости от региона. Самые высокие показатели зафиксированы в западных и центральных областях:

Ивано-Франковская область — 90 328 грн/га;

Львовская область — 71 896 грн/га;

Полтавская область — 66 315 грн/га;

Тернопольская область — 64 055 грн/га;

Киевская область — 60 141 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы в прифронтовых регионах и пострадавших от боевых действий областях. А именно:

Запорожская область — 33 421 грн/га;

Николаевская область — 34 073 грн/га;

Сумская область — 34 933 грн/га;

Херсонская область — 35 884 грн/га;

Донецкая область — почти 36 000 грн/га.

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Высокая ликвидность земельного участка наблюдается в Полтавской, Сумской и Киевской областях, где юридические лица активно выкупают земли.

Так, в Полтавской области приобретено 4699 участков, в Сумской — 2515, а в Киевской области — 2210 участков. По словам экспертов, ключевыми факторами, стимулирующими рост стоимости земли в 2025 году, станут:

ограниченное количество участков;

Спрос на землю растет, в то время как предложение остается ограниченным. Особенно это касается центральных регионов, где земля является одним из привлекательных активов для инвестиций. Денис Башлык подчеркивает, что с каждым годом количество пригодных для продажи паев уменьшается из-за оккупации, заминирования и загрязнения участков в результате ведения боевых действий.

рост стоимости аренды;

Повышение арендных ставок стимулирует спрос на землю со стороны арендаторов, которые захотят выкупить участки для ведения агробизнеса. Это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на цены.

улучшение законодательства и развитие рынка.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году лидерами по стоимости земельных участков останутся центральные и западные области Украины, такие как Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская и Киевская области.

Стоимость 1 га в этих регионах может вырасти на 15−20%, что сделает их наиболее привлекательными для инвесторов. В прифронтовых областях рост цен будет менее интенсивным, однако при улучшении ситуации на востоке страны там также может наблюдаться оживление рынка.

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agronews По материалам:

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