Стали известны цены на умное кольцо от Samsung — Finance.ua

Стали известны цены на умное кольцо от Samsung
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring было официально представлено в феврале, но это был скорее анонс, поскольку до сих пор много неизвестного по поводу гаджета, среди чего и цена.
Сайт GSMArena сообщает, что цена в США будет колебаться от 300 до 350 долларов, а в Индии — около 35 000 рупий. За такую цену можно приобрести хороший смартфон, но и это еще не все. Вероятно, за полноценное использование Galaxy Ring придется платить по подписке. Сейчас непонятно, эта подписка обязательна, или это просто что-то, предлагающее улучшенный опыт.
Судя по всему, на Samsung Health будет месячная подписка «до 10 долларов». Это то, на что намекнул вице-президент Samsung Electronics в интервью CNBC еще во время первого представления умного кольца.
Fitbit Premium стоит 10 долларов США в месяц или 80 долларов США в год, Apple Fitness+ стоит так же, и (что более актуально) Oura Ring также имеет членскую подписку — 6 долларов в месяц или 70 долларов в год. Похоже, Samsung хочет получить определенный постоянный доход посредством Ring, как и ее конкуренты.
Подписка плюс ценник от 300 долларов может казаться дороговато, как за кольцо с функциями фитнес-трекера, но пока что конкуренты не предлагают ничего дешевле. Oura Ring также стоит от 300 долларов, а самые дешевые альтернативы — около 270 долларов. Все упирается в то, что будет предлагать подписка на Galaxy Ring, и будет ли она стоить дополнительно к потраченным средствам.
Поделиться новостью