Стали известны цены на умное кольцо от Samsung — Finance.ua

Стали известны цены на умное кольцо от Samsung 24.05.2024, 01:25 — Технологии&Авто

Стали известны цены на умное кольцо от Samsung, Фото: gsmarena.com

Умное кольцо Samsung Galaxy Ring было официально представлено в феврале, но это был скорее анонс, поскольку до сих пор много неизвестного по поводу гаджета, среди чего и цена.

Сайт GSMArena сообщает , что цена в США будет колебаться от 300 до 350 долларов, а в Индии — около 35 000 рупий. За такую ​​цену можно приобрести хороший смартфон, но и это еще не все. Вероятно, за полноценное использование Galaxy Ring придется платить по подписке. Сейчас непонятно, эта подписка обязательна, или это просто что-то, предлагающее улучшенный опыт.

Судя по всему, на Samsung Health будет месячная подписка «до 10 долларов». Это то, на что намекнул вице-президент Samsung Electronics в интервью CNBC еще во время первого представления умного кольца.

Фото: gsmarena.com

Fitbit Premium стоит 10 долларов США в месяц или 80 долларов США в год, Apple Fitness+ стоит так же, и (что более актуально) Oura Ring также имеет членскую подписку — 6 долларов в месяц или 70 долларов в год. Похоже, Samsung хочет получить определенный постоянный доход посредством Ring, как и ее конкуренты.

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Подписка плюс ценник от 300 долларов может казаться дороговато, как за кольцо с функциями фитнес-трекера, но пока что конкуренты не предлагают ничего дешевле. Oura Ring также стоит от 300 долларов, а самые дешевые альтернативы — около 270 долларов. Все упирается в то, что будет предлагать подписка на Galaxy Ring, и будет ли она стоить дополнительно к потраченным средствам.

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