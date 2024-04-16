Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире — Finance.ua

Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире 16.04.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире

Южнокорейский гигант Samsung вернул себе лидерство на мировом рынке смартфонов в I квартале.

Об этом стало известно из данных исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По итогам 2023 года лидером стала американская Apple Inc. В I квартале 2024 года поставки смартфонов в мире выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 млн штук, согласно предварительному отчету IDC. Этот рост зафиксирован уже третий квартал подряд, что свидетельствует о возобновлении рынка после двухлетнего спада.

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Samsung снизил объемы продаж на 0,7% в годовом измерении, тогда как продажи Apple снизились на 9,6%. Между тем, китайская Xiaomi увеличила поставки на треть, а бренд Transsion показал рост почти на 85% и поднялся на четвертое место в списке крупнейших поставщиков смартфонов в мире.

«Как ожидалось, восстановление рынка смартфонов продолжается на фоне постепенного повышения оптимизма по отношению к ведущим брендам, — отметил вице-президент подразделения Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Рит. — Apple выбилась в лидеры в конце прошлого года, но Samsung успешно вернул себе первое место в I квартале».

Аналитики IDC предполагают, что Samsung и Apple и далее будут доминировать в верхнем ценовом сегменте, однако также указывают на потенциал к дальнейшему росту и диверсификации таких брендов, как Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus и vivo.

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