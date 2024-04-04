Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2024 года в категории «топ за свои деньги» — Finance.ua

Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2024 года в категории «топ за свои деньги» Сегодня 22:42 — Фондовый рынок

Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2024 года в категории «топ за свои деньги»

Создатели бенчмарка AnTuTu выпустили свежий рейтинг лучших смартфонов на базе Android по соотношению цены и производительности по состоянию на март 2024 года. Все устройства разбиты на четыре ценовых категории.

Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то этот рейтинг может быть особенно полезен при выборе нового устройства. По сути эти смартфоны сейчас предлагают максимум функционала по адекватной цене, по крайней мере, у китайских специалистов.

Среди наиболее доступных смартфонов (до 275 долларов) лидером сегодня является Redmi K70E на процессоре Dimensity 8300 Ultra, соотношение производительность/цена — 803. Второе и третье места достались Redmi Note 12 Turbo и Redmi Note 12T Pro.

Смартфон iQOO Neo9 в конфигурации 12+256 ГБ и с процессором Snapdragon 8 Gen 2 лидирует в рейтинге среди недорогих смартфонов в диапазоне $276−414. На втором месте — старший брат iQOO Neo9 Pro, но не Dimensity 9300, а замыкает тройку лидеров в этой категории Redmi K70.

В сегменте более дорогих устройств лидирует смартфон Realme — GT5 Pro. На сегодняшний день это самый доступный девайс с актуальным Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах — Redmi K70 Pro и Meizu 21.

В последней категории собраны флагманские смартфоны, цена на которые стартует от 550 долларов. Здесь победителем стал OnePlus 12 — за такой ценник конкурентов у него нет. Далее следуют Xiaomi 14 и Honor Magic 6.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых мощных смартфонов в 2024 году — запаса производительности у каждого из них хватит на многие годы. А первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

А уже в апреле этого года дебютирует недорогой Redmi Note 13 Turbo, который называют главным «убийцей» флагманов. «Турбо» окажется мощным аппаратом, получит супербыструю зарядку и приятный ценник в 300 долларов.

УНІАН По материалам:

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