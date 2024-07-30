США выделяют Украине $200 млн военной помощи — Finance.ua

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США выделяют Украине $200 млн военной помощи

Казна и Политика
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США выделяют Украине $200 млн военной помощи
США выделяют Украине $200 млн военной помощи
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Голос Америки».
По словам Кирби, в пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.
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Этот пакет выделяется в рамках механизма полномочий президента США по сокращению, то есть передачи оружия непосредственно со складов армии США.
Также оборонное ведомство США анонсировало выделение около 1,5 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение долгосрочных контрактов с производителями оружия.
Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которые должны передать Украине.
Оба пакета содержат боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 мм, высокоточные авиации.
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Также в списке указаны противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.
«Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и 62-й транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года», — отметили в Пентагоне.
Напомним, до этого последний пакет военной помощи — на сумму 225 миллионов долларов — США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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