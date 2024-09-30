США выделили Тайваню самый большой пакет военной помощи в истории — Finance.ua

США выделили Тайваню самый большой пакет военной помощи в истории Сегодня 15:36 — Мир

США выделили Тайваню самый большой пакет военной помощи в истории

Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн ​​на поставки вооружений и военных услуг Тайваню.

Об этом сообщил Белый дом.

«Властью, предоставленной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов… я поручаю госсекретарю… распорядиться о выделении до $567 млн ​​на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, а также на обучение и военную подготовку для оказания помощи Тайваню», — говорится в документе, подписанном американским лидером.

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В свою очередь тайваньское информагентство CNA сообщает, что речь идет о крупнейшем в истории пакете военной помощи от США.

Хотя в заявлении Байдена нет конкретных деталей о содержании объявленного пакета, агентство напоминает, что ранее американские СМИ писали о планах Белого дома предоставить финансирование на боевую подготовку тайваньских военных, их обеспечение необходимым снаряжением, поставки острову противотанкового оружия и систем ПВО и разведки.

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Ожидается, что этот пакет также будет включать в себя разного рода беспилотники, которые являются ключевыми для стратегии США и Тайваня по защите острова от значительно превосходящей по численности личного состава и количества вооружения армии Китая.

Пентагон работает над следующим пакетом помощи для Тайваня, и администрация Байдена планирует завершить его подготовку до окончания срока полномочий действующего главы Белого дома в январе следующего года.

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