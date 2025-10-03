США вводят новые санкции против Ирана из-за его ядерной программы Сегодня 07:20 — Мир

Государственный департамент США объявил о введении дополнительных санкций против Ирана за «существенное невыполнение» его ядерных обязательств.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Мы вносим в список санкций 44 человека и организации, причастные к ядерной программе Ирана, а также деятельности сетей по закупке оружия, которые поддерживают программы производства баллистических ракет и военных самолетов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что как минимум пять человек и одна компания из этого перечня напрямую связаны с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Она считается прямой преемницей существовавшей до 2004 года программы ядерных вооружений Ирана.

«Иран активно пытается закупать компоненты и технологии для поддержки своих программ распространения ядерного оружия», — отметили в Госдепе.

Напомним, Совет Евросоюза 29 сентября согласился ввести ряд ограничений по деятельности Ирана в области ядерного распространения, которые приостановили после вступления в силу ядерного соглашения в 2015 году. Эти меры включают как принятые Советом Безопасности ООН с 2006 года в рамках последовательных резолюций Совбеза ООН, так и автономные меры ЕС.

