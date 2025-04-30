США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет — Finance.ua
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США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет

Мир
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США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет
США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет
США объявили о введении санкций в отношении шести организаций и шести физических лиц, базирующихся в Иране и Китае, за их роль в иранской программе баллистических ракет.
Об этом говорится в заявлении Госдепа.
В США заявили, что структуры и попавшие под санкции лица помогали с закупкой компонентов для производства ракетного топлива баллистических ракет для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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Принятые меры направлены на поддержку кампании «максимальное давление Соединенных Штатов с целью ограничить программу Ирана по созданию баллистических ракет», отметили в Госдепе.
«Соединенные Штаты будут и далее привлекать к ответственности тех, кто стремится продвигать программу Ирана по созданию баллистических ракет, включая закупку компонентов для ракетного топлива, используемого в баллистических ракетах», — говорится в сообщении.
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Также следует отметить, что с начала апреля США и Иран начали косвенные переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Виткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи.
Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.
Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, оговоренного в соглашении 2015 года.
По материалам:
Європейська правда
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