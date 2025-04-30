США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет — Finance.ua

США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет Сегодня 18:00 — Мир

США ввели санкции за поставку Ирану компонентов топлива для баллистических ракет

США объявили о введении санкций в отношении шести организаций и шести физических лиц, базирующихся в Иране и Китае, за их роль в иранской программе баллистических ракет.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

В США заявили, что структуры и попавшие под санкции лица помогали с закупкой компонентов для производства ракетного топлива баллистических ракет для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Читайте также россия планирует поставлять газ в Иран

Принятые меры направлены на поддержку кампании «максимальное давление Соединенных Штатов с целью ограничить программу Ирана по созданию баллистических ракет», отметили в Госдепе.

«Соединенные Штаты будут и далее привлекать к ответственности тех, кто стремится продвигать программу Ирана по созданию баллистических ракет, включая закупку компонентов для ракетного топлива, используемого в баллистических ракетах», — говорится в сообщении.

Также следует отметить, что с начала апреля США и Иран начали косвенные переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Виткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, оговоренного в соглашении 2015 года.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.