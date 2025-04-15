США предложили Ирану передать обогащенный уран в россию, — The Guardian Сегодня 18:12

США предлагали Ирану передать его запасы обогащенного урана третьей стране, например, россии. Так, Вашингтон продолжает свои попытки свернуть ядерную программу Тегерана и не допустить ее использования для создания ядерного оружия.

Об этом сообщает The Guardian

Вопрос передачи урана третьей стороне, по данным издания, поднимался на непрямых переговорах между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Виткоффом, состоявшихся 12 апреля. Однако этот вопрос считается одним из главных препятствий на пути к будущему ядерному соглашению между США и Ираном.

Ожидается, что Иран отвергнет предложение американской стороны о передаче запасов урана. Он настаивает на том, чтобы запас, накопленный за последние четыре года, остался на его территории под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Страховка на случай отказа США

Тегеран считает уран предохранителем или своеобразной страховкой на случай, если будущая администрация США снова выйдет из соглашения. Ведь президент США Дональд Трамп в 2018 году уже отказывался от договоренностей, достигнутых при президентстве Барака Обамы в 2015 году.

В Тегеране отмечают: если запасы будут вывезены, а США снова сорвут соглашение, Ирану придется возобновлять программу обогащения урана с нуля.

Хотя большинство переговоров 12 апреля проводились опосредованно, при посредничестве Омана, состоялись также и прямые встречи Виткоффа с Арагчи.

Следующая встреча американской и иранской сторон по вероятному ядерному соглашению состоится 19 апреля в Риме. Это рассматривается как политический жест Трампа в сторону Италии, пишет The Guardian. Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет находиться в Риме в течение пасхальных выходных.

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, в 2015 году Иран, США, россия, Китай, Франция, Британия, а также Германия заключили соглашение, ограничивавшее ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.

Во время первого срока президентства Дональд Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Тегерана.

В этом году Трамп решил заключить новое ядерное соглашение с Ираном. В начале марта Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложил заключить новое соглашение о своей ядерной программе, а в случае отказа пригрозил массированными ударами по территории страны.

Иран заявил о готовности к переговорам, но через посредников.

12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров. И США, и Иран заявили, что провели «положительные» и «конструктивные» переговоры в Омане.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.