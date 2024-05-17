США ввели санкции против россии из-за получения оружия у КНДР — Finance.ua

США ввели санкции против россии из-за получения оружия у КНДР Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

США ввели санкции против россии из-за получения оружия у КНДР

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против пяти физических лиц и организаций в россии, связанных с передачей военного оборудования и компонентов между Северной Кореей и рф в нарушение эмбарго ООН на поставку оружия КНДР.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.

«россия все больше полагается на боеприпасы из КНДР для ведения войны против Украины», — отметил представитель Госдепа.

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Он отметил, что рф уже применила против Украины более 40 баллистических ракет производства КНДР, а также боеприпасы, которые москва импортировала, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН.

«Углубление отношений между КНДР и россией представляет масштабную угрозу глобальной безопасности и международному режиму нераспространения», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Соединенные Штаты осуждают вето россии, которое она применила против резолюции СБ ООН о продлении мандата экспертов Комитета ООН, документировавших нарушение санкций со стороны Пхеньяна.

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«Мы продолжим принимать все необходимые меры для противодействия дестабилизирующему партнерству между россией и КНДР и призываем других членов международного сообщества присоединиться к нам», — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, на заседании Совбеза ООН 28 марта россия наложила вето на проект резолюции о продлении мандата группы экспертов Комитета по санкциям против Северной Кореи. Срок действия действующего мандата истек 30 апреля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вето россии на проект резолюции Совбеза ООН о продлении этого мандата является фактически признанием в военном сотрудничестве москвы с Пхеньяном.

Укрінформ По материалам:

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