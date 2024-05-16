российская агрессия против Украины несет главные риски для роста экономики ЕС — Finance.ua
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российская агрессия против Украины несет главные риски для роста экономики ЕС

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российская агрессия против Украины несет главные риски для роста экономики ЕС
российская агрессия против Украины несет главные риски для роста экономики ЕС
Евросоюз преодолел наблюдавшуюся в прошлом году стагнацию в экономическом развитии и прогнозирует рост ВВП на 1% в течение текущего года, хотя российская агрессия против Украины и источники геополитического напряжения остаются главным риском для такого роста.
Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе по экономическому развитию ЕС, обнародованном 15 мая на сайте Европейской Комиссии.
«Неопределенность и понижающие риски для экономического прогноза все увеличивались в течение прошлых месяцев и были вызваны, главным образом, развитием длительной захватнической войны россии против Украины и конфликта на Ближнем Востоке. Более широкое геополитическое напряжение также продолжает вызывать риски», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, после определенной экономической стагнации, наблюдавшейся в 2023 году, начало 2024 года продемонстрировало темпы экономического роста, которые оказались лучше ожиданий. Так что весенний экономический прогноз Европейской комиссии предусматривает рост ВВП в 2024 году на уровне 1% (0,8% в еврозоне).
По этому же прогнозу, в 2025 году темпы экономического роста будут в дальнейшем расти — на 1,6% в ЕС и 1,4% в еврозоне.
Средний уровень инфляции в ЕС снизится с показателя в 6,4%, зарегистрированного в 2023 году, до 2,7% в текущем году и до 2,1% по прогнозу на 2025 год.
Как отмечается в документе, главными источниками экономического роста в ЕС являются постепенный рост частного потребления, продолжение устойчивого роста занятости и заработных плат.
Как уже сообщалось, Еврокомиссия ежегодно готовит два основных прогноза — весной и осенью, — а также два промежуточных прогноза — зимой и летом, которые учитывают большое количество экономических индикаторов, регистрируемых в странах-членах, в странах-кандидатах, в странах, которые входят в Европейскую зону свободной торговли.
По материалам:
Укрінформ
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