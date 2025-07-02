США ввели санкции против кибергруппировки из россии — Finance.ua
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США ввели санкции против кибергруппировки из россии

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США ввели санкции против кибергруппировки из россии
США ввели санкции против кибергруппировки из россии
Правительство США ввело санкции против крупной кибергруппировки из россии. Речь идет о российской компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сетью.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вносит в списки Aeza Group, поставщика услуг надежного хостинга (BPH), за его роль в поддержке киберпреступной деятельности, направленной на жертв в Соединенных Штатах и ​​во всем мире», — говорится в заявлении OFAC.
Отмечается, что поставщики услуг BPH продают доступ к специализированным серверам и другой компьютерной инфраструктуре, предназначенной для того, чтобы помочь киберпреступникам, таким как вымогатели, похитители личной информации и торговцы наркотиками, избегать обнаружения и противостоять попыткам правоохранительных органов прекратить их злонамеренную деятельность.
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OFAC также внесло в списки две связанные компании и четырех руководителей Aeza Group. В координации с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного Королевства, OFAC также внесло в списки подставную компанию Aeza Group в Великобритании.
Группа компаний Aeza имеет головной офис в Санкт-Петербурге в рф.
Как отметили в OFAC, Aeza Group оказывала услуги BPH группам программ-вымогателей и вредоносных программ, таким как операторы инфопохитителей Meduza и Lumma, которые использовали хостинг для атак на оборонно-промышленную базу США и технологические компании, а также на других жертв по всему миру. Инфопохитители часто используют для сбора личной идентификационной информации, паролей и других конфиденциальных учетных данных от скомпрометированных жертв. Затем эти данные часто продаются на даркнет-рынках для получения прибыли, что делает операторов инфокраж ключевым элементом экосистемы киберпреступности.
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Aeza Group также размещала программы-вымогатели BianLian, панели для кражи информации RedLine и BlackSprut. Речь идет о российском рынке запрещенных наркотиков в даркнете. Наркорынки в даркнете позволяют анонимно покупать и пересылать наркотики через Интернет, что делает их современным и все более весомым фактором в незаконном обороте наркотиков в США и во всем мире.
«Все имущество и доли в собственности заблокированных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Кроме того, любые субъекты хозяйствования, принадлежащие, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются», — подчеркнули в OFAC.
По материалам:
suspilne.media
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