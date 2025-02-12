США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers — Finance.ua
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США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers

Фондовый рынок
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США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers
США совместно с Великобританией и Австралией 11 февраля ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers и двух граждан рф за киберпреступность.
Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.
«В координации с Австралией и Великобританией США сегодня вводят санкции против компании Zservers, российского поставщика услуг хостинга и двух российских граждан, выполнявших функции операторов Zservers, за их роль в поддержке атак с использованием программного обеспечения для вымогания денег», — рассказали в министерстве.
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Как утверждается в Минфине США, Zservers, который базируется в городе Барнаул в рф, предоставляла услуги устойчивого к блокировкам «пуленепробиваемого» хостинга (based bulletproof hosting, BPH) хакерской группе LockBit, включая аренду многочисленных IP-адресов, которые их использовали для координации и запуска атак.
«LockBit, российская хакерская группа, наиболее известная своим одноименным вариантом программ-вымогателей, является одним из наиболее распространенных вариантов программ-вымогателей и ответственна за атаку в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Industrial Commercial Bank of China», — говорится в сообщении.
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В санкционный список также вошли граждане рф, администраторы Zservers Александр Мишин и Александр Большаков. Заблокировано всё их имущество, находящиеся в США или во владении или под контролем персон из Америки.
Кроме того, против финансовых учреждений и других лиц, участвующих в определенных операциях или деятельности Zservers могут быть введены санкции. Нарушение этих ограничений может привести к административному или уголовному наказанию.
По материалам:
suspilne.media
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