США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers — Finance.ua

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers

США совместно с Великобританией и Австралией 11 февраля ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers и двух граждан рф за киберпреступность.

Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

«В координации с Австралией и Великобританией США сегодня вводят санкции против компании Zservers, российского поставщика услуг хостинга и двух российских граждан, выполнявших функции операторов Zservers, за их роль в поддержке атак с использованием программного обеспечения для вымогания денег», — рассказали в министерстве.

Как утверждается в Минфине США, Zservers, который базируется в городе Барнаул в рф, предоставляла услуги устойчивого к блокировкам «пуленепробиваемого» хостинга (based bulletproof hosting, BPH) хакерской группе LockBit, включая аренду многочисленных IP-адресов, которые их использовали для координации и запуска атак.

«LockBit, российская хакерская группа, наиболее известная своим одноименным вариантом программ-вымогателей, является одним из наиболее распространенных вариантов программ-вымогателей и ответственна за атаку в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Industrial Commercial Bank of China», — говорится в сообщении.

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В санкционный список также вошли граждане рф, администраторы Zservers Александр Мишин и Александр Большаков. Заблокировано всё их имущество, находящиеся в США или во владении или под контролем персон из Америки.

Кроме того, против финансовых учреждений и других лиц, участвующих в определенных операциях или деятельности Zservers могут быть введены санкции. Нарушение этих ограничений может привести к административному или уголовному наказанию.

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