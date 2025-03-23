США продають «золоті карти»: скільки заробили за день — Finance.ua
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США продають «золоті карти»: скільки заробили за день

Мир
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США продають «золоті карти»: скільки заробили за день
США продають «золоті карти»: скільки заробили за день
США запустили программу продажи «золотых карт», дающих право на постоянное проживание. Только за день правительство заработало 5 миллиардов долларов.
Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает Financial Express.

Сколько стоит «золотая карта»

По словам министра торговли США, стоимость каждой карты составляет 5 миллионов долларов.
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Однако, несмотря на высокую цену, только за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету 5 миллиардов долларов.
По прогнозам администрации американского президента Дональда Трампа, эта инициатива может принести США 5 триллионов долларов, если будет продан 1 миллион карт.
В целом потенциальными покупателями считают 37 миллионов человек в мире, которые могут позволить себе такую ​​инвестицию.
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Известно, что эта программа является альтернативой EB-5 — инвесторской визе, которую администрация Трампа планирует заменить.
Правительство США заявляет, что вырученные средства будут направлены на сокращение национального долга, превысившее 36 триллионов долларов.

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По материалам:
РБК-Україна
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