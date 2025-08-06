США продадут яхту Керимова — Finance.ua

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США продадут яхту Керимова

Мир
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США продадут яхту Керимова
США продадут яхту Керимова
Американские власти выставили на закрытый аукцион суперяхту Amadea, которую связывают с российским сенатором и бизнесменом Сулейманом Керимовым. Торги запланированы на 10 сентября. Основная причина продажи — высокие затраты на содержание судна.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Мeduza.
Суперяхта Amadea длиной 106 метров была конфискована США в мае 2022 года на Фиджи. Ее стоимость на тот момент оценивалась в 325 миллионов долларов, однако эксперты предполагают, что во время аукциона цена будет ниже. Для участия в торгах претендент должен внести залог в 10 миллионов долларов.
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Как сообщает NBC News, это первый случай в истории США, когда на аукционе будет продана яхта, конфискованная из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Следствие ФБР связало судно с семьей Сулеймана Керимова. По документам владельцем был бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. В 2025 году суд США лишил его права претендовать на яхту.
Основная причина продажи — чрезмерные затраты на обслуживание. Ежемесячно они составляют около 922 тысяч долларов. С момента конфискации США потратили почти 30 миллионов долларов на содержание судна.
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Аукцион организует компания National Maritime Services совместно с брокером Fraser Yachts. Яхта может вместить 16 гостей в восьми каютах, а ее обслуживает экипаж из 36 человек.
На борту Amadea есть вертолетная площадка, бассейн, тренажерный зал, салон красоты, два спа-комплекса, два лифта и несколько баров.
Яхта Amadea была арестована в рамках работы группы KleptoCapture, созданной Министерством финансов США по поиску и блокированию активов российских олигархов. В 2025 году, с началом второго президентского срока Дональда Трампа, эта группа была распущена.
По материалам:
УНН
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