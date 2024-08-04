США предложили пять составляющих для экономического восстановления Украины — Finance.ua
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США предложили пять составляющих для экономического восстановления Украины

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США предложили пять составляющих для экономического восстановления Украины
США предложили пять составляющих для экономического восстановления Украины
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе брифинга в Киеве озвучила план из пяти ключевых шагов, которые должны помочь Украине на пути к процветанию.
Она призвала к ускорению реформ и привлечению капитала, чтобы превратить десятки готовых проектов в сотни, а затем — в тысячи.
«Необходимо обеспечить Украину поддержкой межведомственного планирования, что предполагает увеличение потенциала технических экспертов, которые могут работать вместе с украинцами для содействия координации действий всего правительства и поддержки разработки единого приоритетного проекта», — отметила Прицкер.
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Вторым пунктом она назвала необходимость ускорения расширения списка готовых к реализации проектов с десяти до сотен и в конечном итоге до тысяч.
«Как сказал посол, нам необходимо поддержать Украину в ускорении реформ, что абсолютно необходимо для создания фундамента для инвестиций, успешной экономики, вступления в ЕС и членства в НАТО», — подчеркнула спецпредставитель США.
Четвертым приоритетом Прицкер определила необходимость привлечения больше капитала не только $50 млрд от доходов с российских замороженных активов, но и путем оживления страховых, перестраховочных, фондовых и банковских рынков.
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Пятый компонент касается возвращения домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев, их обучения для восстановления страны и возвращения на рынок труда.
Прицкер также сообщила об активном сотрудничестве США с Украиной в сфере оборонной промышленности.
«Мы очень тесно сотрудничаем с министром оборонной промышленности, премьер-министром и другими, чтобы помочь развитию оборонной промышленности в стране. Сейчас у нас есть четыре-пять соглашений, которые либо уже закрыты, либо находятся в процессе реализации относительно производства различных видов боеприпасов и предоставления услуг», — отметила она.
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Отдельно Прицкер отметила перспективность отрасли технологий в Украине.
«Занятость в сфере технологий выросла на 8% и будет продолжать расти», — сказала спецпредставитель.
Она также рассказала о посещении школы InScience, которая готовит женщин к работе в сфере технологий.
«Вовлечение женщин в технические сферы является реальной возможностью, и на эти услуги существует огромный спрос», — добавила Прицкер.

Справка Finance.ua:

  • координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов;
  • в США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения;
  • Украина в ближайшие недели может получить от США $3,9 млрд.
По материалам:
Фінансовий Клуб України
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