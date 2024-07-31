Как развивать финансовую грамотность — опыт США
США имеют богатый опыт в области повышения финансовой грамотности населения. Еще в 2002 году казначейство США учредило Бюро по финансовым подразделениям (Office of Financial Institution, OFI).
В сотрудничестве с конгрессом США была основана Комиссия по финансовой грамотности и образованию (Financial Literacy and Education Commission, FLEC).
Кроме того, в США с 1995 года действует Коалиция Jump$tart по обеспечению индивидуальной финансовой грамотности, которая оказывает помощь молодежи младше 19 лет.
Основные принципы программы повышения финансовой грамотности в США:
- упор на индивидуальный подход;
- создание телефонных линий по финансовым вопросам;
- прививание детям в школах финансовых навыков.
В США также принято устраивать в университетах особые финансовые центры, где студенты могут получить информацию, необходимую им для финансовых операций, как в течение учебы, так и после выпуска.
В итоге США добились больших успехов в этом направлении. В результате исследования, проведенного Коалицией Jump$tart в 2010 году, выявлено, что всего 21 штат нуждается во введении особого финансового образования.
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