США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию — Finance.ua

США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию Сегодня 12:30 — Энергетика

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

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«Эта мобильная электростанция, произведенная в США компанией General Electric, — это один из примеров помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. USAID уже доставило более 1500 генераторов в 22 области Украины и еще больше помощи уже в пути. Эти генераторы обеспечивают электро- и теплоснабжение школ, больниц, центров размещения для внутренне перемещенных лиц, предприятий централизованного теплоснабжения и систем водоснабжения при отключениях электроэнергии в результате авиаударов россии», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на сегодняшний день USAID инвестировало около 400 миллионов долларов США в инфраструктуру теплоснабжения Украины.

«Установление этой турбины станет первым практическим шагом по реализации Стратегии Министерства энергетики Украины по децентрализации энергосистемы и развития сетей малой генерации в нашей стране. Сейчас мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В декабре 2022 года USAID передало Украине 30 экскаваторов для восстановления поврежденных теплосетей.

Українські Новини По материалам:

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