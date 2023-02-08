США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию

Энергетика
61
Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Читайте также
«Эта мобильная электростанция, произведенная в США компанией General Electric, — это один из примеров помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. USAID уже доставило более 1500 генераторов в 22 области Украины и еще больше помощи уже в пути. Эти генераторы обеспечивают электро- и теплоснабжение школ, больниц, центров размещения для внутренне перемещенных лиц, предприятий централизованного теплоснабжения и систем водоснабжения при отключениях электроэнергии в результате авиаударов россии», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что на сегодняшний день USAID инвестировало около 400 миллионов долларов США в инфраструктуру теплоснабжения Украины.
«Установление этой турбины станет первым практическим шагом по реализации Стратегии Министерства энергетики Украины по децентрализации энергосистемы и развития сетей малой генерации в нашей стране. Сейчас мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В декабре 2022 года USAID передало Украине 30 экскаваторов для восстановления поврежденных теплосетей.

Как увеличить срок годности аккумуляторов

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.