Как обстрелы энергетики повлияют на ВВП Украины — НБУ 03.02.2023, 20:00 — Энергетика

Массированные атаки россии по украинской энергетической инфраструктуре негативно влияют на экономическую деятельность и могут «забрать» 1,9-3,6 процентных пункта ВВП.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Национального банка.

Дефицит электроэнергии приводит к снижению объемов производства и сокращению потребительского спроса. Так, НБУ моделирует два сценария дальнейшего развития событий с дефицитом электроэнергии.

По базовому сценарию энергосистема будет быстро восстановлена благодаря ремонтам и оперативным поставкам оборудования. В таком случае отрицательный вклад в ВВП в 2023 году оценен НБУ в 1,9 п. п., а в 2024 году — еще в 0,6 п. п.

По пессимистическому сценарию возможны более существенные разрушения энергогенерирующих предприятий или магистральных сетей, временная остановка отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в тепло- и газоснабжении, а также временные длительные отключения в дефицитных областях страны. В таком случае отрицательный вклад будет более существенным — 3,6 п. п. и 1,5 п. п. соответственно в 2023 и 2024 годах.

Дефицит э/э также приводит к потерям внешней торговли, прежде всего, из-за увеличения импорта нефтепродуктов и энерготоваров. В базовом сценарии потери в 2023 году оценены в 2 млрд долл. и еще в 0,5 млрд долл. в 2024 году, в негативном — 4 млрд долл. и 1,2 млрд долл. соответственно.

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия передаст Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов. Также пригласила в энергетическую платформу, чтобы вместе покупать газ.

В «Укрэнерго» показали, как распределяют электричество между регионами. Операторы системы рассчитывают доступные лимиты с учетом того, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию (все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины повреждены), состояния сети, предварительного уровня потребления в этот период и ряда других параметров.

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