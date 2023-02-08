Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии — Finance.ua

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Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии

Энергетика
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Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии
Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии
НКРЭКУ упростила процедуру заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Документ вступит в силу с 1 июля 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Постановлением предусматривается введение возможности заключения договоров на распределение и поставку электрической энергии потребителям посредством информационно-коммуникационных систем (дистанционного порядка взаимодействия). Также добавляется реализация администрирования смены поставщика электроэнергии Администратором коммерческого учета средствами Датахаб», — говорится в сообщении.
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Также в целях обеспечения устойчивого функционирования розничного рынка электрической энергии, Регулятор обязал поставщиков электрической энергии предлагать потребителям коммерческие предложения на электрическую энергию по фиксированной цене календарного квартала и года.
Эта норма вступает в силу с дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
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В НКРЭКУ считают, что принятие постановления должно усилить конкуренцию в части предоставления возможности потребителю ориентироваться в ценовых предложениях поставщиков электрической энергии.
Напомним, правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.
Сейчас действуют следующие цены:
  • до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);
  • свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).
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По материалам:
РБК-Україна
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