Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии — Finance.ua

Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии Сегодня 08:30 — Энергетика

Украинцам упростили процедуру смены поставщика электроэнергии

НКРЭКУ упростила процедуру заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Документ вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора

«Постановлением предусматривается введение возможности заключения договоров на распределение и поставку электрической энергии потребителям посредством информационно-коммуникационных систем (дистанционного порядка взаимодействия). Также добавляется реализация администрирования смены поставщика электроэнергии Администратором коммерческого учета средствами Датахаб», — говорится в сообщении.

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Также в целях обеспечения устойчивого функционирования розничного рынка электрической энергии, Регулятор обязал поставщиков электрической энергии предлагать потребителям коммерческие предложения на электрическую энергию по фиксированной цене календарного квартала и года.

Эта норма вступает в силу с дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В НКРЭКУ считают, что принятие постановления должно усилить конкуренцию в части предоставления возможности потребителю ориентироваться в ценовых предложениях поставщиков электрической энергии.

Напомним, правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.

Сейчас действуют следующие цены:

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);

свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

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