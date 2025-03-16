США обратились за помощью к Дании из-за роста цен на яйца — СМИ 16.03.2025, 01:06 — Мир

США обратились за помощью к Дании из-за роста цен на яйца — СМИ

Соединенные Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с запросом, могут ли они экспортировать куриные яйца на американский рынок на фоне стремительного роста цен на этот продукт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрос Министерства сельского хозяйства США.

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Отмечается, что оптовые цены на яйца в США достигли рекордных показателей из-за вспышки птичьего гриппа среди кур.

Дональд Трамп в первый день своего президентства пообещал снизить цены на яйца, однако в феврале цены выросли на 59%.

Министерство сельского хозяйства США в конце февраля направило официальные запросы странам, производящим куриные яйца, относительно информации об их способности и желании поставлять этот продукт на американский рынок.

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На это Датская яичная ассоциация ответила, что изучит этот вопрос, однако в Европе нет переизбытка яиц, поскольку потребление этого продукта растет.

Укрінформ По материалам:

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