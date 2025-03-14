США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы

35
Американский разработчик ядерных реакторов TerraPower и южнокорейская верфь HD Hyundai Heavy Industries (HHI) будут сотрудничать в реализации проекта по строительству модульных контейнеровозов, работающих на реакторных установках.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Loadstar.
Партнеры намерены конкурировать и завоевать преимущество перед китайскими судостроителями и «стать первопроходцами в строительстве судов без выбросов CO2». Три месяца назад HHI подписало соглашение о поставках контейнеров TerraPower для цилиндрических реакторов.
Разработку моделей морских двигателей серии SMR партнеры планируют завершить к 2030 году, после чего вывести на рынок контейнеровозы с этими двигателями.
Ожидается, что натриевый реактор станет ключевым оборудованием контейнеровозов с двигателем SMR.
«Операторы заинтересованы в подобном проекте, поскольку вместо топливных танков можно разместить дополнительный груз и не опасаться нерентабельности и резкого роста цен на нефть», — пишет издание.
«Соглашение отвечает планам правительства Южной Кореи извлечь выгоду из протекционистских мер президента США Дональда Трампа в отношении судов китайского производства», — добавляет Loadstar.
В Корейской ассоциации судовладельцев отмечают, что если Южная Корея тщательно подготовится и отреагирует на политику США, используя свои знания и опыт, то сможет превратить текущую ситуацию в возможность.
Теперь TerraPower строит свою первую установку в рамках государственно-частного партнерства с целью реализации Программы демонстрации усовершенствованных реакторов (ARDP) Министерства энергетики США.
Проект предусматривает разработку и строительство собственно реактора, а также двух вспомогательных мощностей — по производству натриевого топлива и площадку по заполнению и тестированию натрия. На последней будет проходить тестирование и демонстрация производительности оборудования перед эксплуатацией на реакторной установке.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems