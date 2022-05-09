США объявили новые санкции против рф — Finance.ua

США объявили новые санкции против рф

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США объявили новые санкции против рф

Соединенные Штаты 8 мая объявили новый пакет санкций против россии из-за ее войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции будут касаться трех крупнейших российских пропагандистских телеканалов, связанных с кремлем: Первый канал, россия-1 и НТВ. США запрещает размещение рекламы и предоставление оборудования каналам. Отмечается, что они были крупнейшими получателями иностранного дохода.

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Также США ограничивает доступ россии к американским финансовым услугам (бухгалтерскому учету, корпоративным и трастовым услугам). Они, как утверждает Вашингтон, играют ключевую роль для обогащения российских компаний и элит.

Соединенные Штаты также подтверждают намерение стран Большой семерки постепенно отказаться или запретить импорт российской нефти, а также обязуются обеспечить стабильность глобального рынка энергоносителей.

Вашингтон вводит дополнительные ограничения по промышленности россии — деревообрабатывающей, производства двигателей, бойлеров, вентиляторов, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.

Санкции США касаются российской компании Промтехнология, производящей стрелковое оружие, семи транспортных и одной судоходной компании. Кроме того, Штаты приостанавливают разрешения на экспорт ряда ядерных материалов в россию.

Также Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении около 2600 российских и белорусских чиновников и военных деятелей обеих стран, причастных к преступлениям в Украине, а также вводит санкции против восьми руководителей российского Сбербанка, 27 руководителей Газпромбанка, московского промышленного банка и 10 его дочерних структур.

«путину не удалось достичь первоначальной военной цели и завладеть Украиной, но ему удалось превратить россию в глобального изгоя. Сегодня США, Европейский Союз и Большая семерка обязались увеличить цену [войны рф в Украине], приняв дальнейшие совместные действия, согласующиеся с соответствующими юридическими полномочиями и процессами», — отметили в Белом доме.

Там подчеркнули, что беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а экспортный контроль задушил доступ россии к критически важным технологиям и цепочкам поставок, необходимым для поддержки ее военных амбиций.

«Война путина уничтожит экономические достижения россии за последние 15 лет», — отметили в Белом доме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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