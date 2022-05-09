Британия объявила новые санкции против россии и беларуси на £1,7 млрд — Finance.ua
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Британия объявила новые санкции против россии и беларуси на £1,7 млрд

Сегодня 10:30Фондовый рынок
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Британия объявила новые санкции против россии и беларуси на £1,7 млрдБритания объявила новые санкции против россии и беларуси на £1,7 млрд
Великобритания объявила новый пакет санкций против ооссии и беларуси на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, касающийся торговли.
Об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций «имеет целью еще больше ослабить военную машину путина».
«Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, полностью или частично подпавших под импортно-экспортные санкции после начала незаконного вторжения россии в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов», — сказано в сообщении правительства.
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Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.
Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, «чтобы помешать путину финансировать свои военные усилия».
Это связано с тем, что россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Британии.
Кроме того, страна запретит экспорт в россия некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.

Справка Finance.ua:

  • страхование может стать следующим финансовым оружием, используемым Евросоюзом против страны-террориста. Официальные лица евроблока предложили запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот шаг направлен на блокирование доступа рф к мировым рынкам;
  • ранее Великобритания ввела санкции против международной горно-металлургической корпорации Evraz, принадлежащей российским владельцам;
  • полное эмбарго на российскую нефть, как ожидается, будет введено Европейским Союзом через 9 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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