Евросоюз в новом пакете санкций хочет запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть — WSJ

Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Страхование может стать следующим финансовым оружием, которое использует Евросоюз против страны-террориста. Официальные лица евроблока предложили запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот шаг направлен на блокирование доступа рф к мировым рынкам.

«По сути, это будет очень серьезным препятствием для экспорта российской нефти», — заявил Ларс Барстад, исполнительный директор компании Frontline, владеющей одним из крупнейших в мире танкерных флотов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы от нефти и газа составили 45% федерального бюджета россии в 2021 году. Российская нефть продолжает поставляться в Европу и другие страны, хотя и с возрастающими трудностями, с тех пор как рф вторглась в Украину.

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Предложение по страхованию было предметом жестких переговоров между государствами-членами ЕС. Однако Греция, Кипр и Мальта, крупные судоходные страны, выразили обеспокоенность. У ряда греческих судовладельцев есть контракты с крупными нефтяными компаниями, такими как Chevron и Shell, на поставку российской нефти клиентам в Китае и Индии.

Удовлетворяя их опасения, Еврокомиссия предложила продлить период, до которого ограничение вступит в силу, с одного месяца до трех месяцев. Дипломаты говорят, что Брюссель и крупные члены блока, такие как Германия, также пообещали использовать обсуждение в G7 для получения обязательств от таких стран как Япония, Канада и США, чтобы не подрывать позиции греческих, кипрских и мальтийских судоходных компаний.

В 2022 году Германия председательствует в G7. По словам дипломатов, этого может быть достаточно, чтобы добиться поддержки запрета на страхование.

Судовладельцы и трейдеры оформляют страховые полисы для защиты от огромных потенциальных расходов, связанных с повреждением танкеров, разливами нефти и другими опасностями.

Международная группа P&I Clubs, в которую входят клубы-члены из Великобритании, Норвегии и других стран, обеспечивает страхование примерно 95% тоннажа мирового танкерного флота. «Клубы всегда будут соблюдать запреты на предоставление страхования и перестрахования, будь то в контексте россии, Ирана или других стран, на которые наложены торговые, финансовые и другие ограничения», — заявил исполнительный директор Ник Шоу.

Он отметил, что судовладельцам придется искать способы страхования ответственности перед третьими лицами в других местах, где действуют такие запреты.

Если P&I Clubs не предоставит страховку, «самым большим препятствием для владельца первоклассного танкера может стать доверие и надежность страховки», купленной в другом месте, сказал Майк Солтхаус, глобальный директор North of England Protecting and Indemnity Association.

Компания «роснефть» в последние недели вовсю пыталась найти покупателей огромных объемов сырой нефти. Санкции, касающиеся торговли с компанией, которые вступят в силу 15 мая, подталкивают некоторых крупных трейдеров к отказу от экспорта российской нефти. Флагманский сорт нефти марки Urals в рф продается с большими скидками.

Санкции по страхованию добавят еще одно препятствие для российских производителей, стремящихся удовлетворить иностранный спрос на свою нефть. По словам Барстада, санкции еще больше подтолкнут российское «черное золото» к теневому рынку, которому способствуют менее известные трейдеры и судовладельцы, желающие работать без страховки.

Для россии доставка незастрахованной нефти может быть сложнее, чем в случае с Ираном. Суда, выходящие из портов страны в Балтийском море, проходят у побережья Дании на пути к Северному морю. По словам аналитиков и судовладельцев, власти североевропейской страны могут не захотеть разрешать таким судам проходить вблизи своего побережья.

Компании из россии не смогут продать всю нефть, которую они добывают, сказал Хьюго Де Ступ, исполнительный директор Euronav NV, еще одного владельца танкеров.

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