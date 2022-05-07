Из-за санкций не хватает самолетов: первая российская авиакомпания столкнулась с дефицитом — Finance.ua

Из-за санкций не хватает самолетов: первая российская авиакомпания столкнулась с дефицитом

Сегодня 21:35 — Мир

Российская авиакомпания «Аврора», которая летает на Дальний Восток, столкнулся с критической нехваткой самолетов. Дефицит возник на фоне санкций, в результате которых часть самолетов пришлось отдать лизингодателям.

Об этом сообщает издание rbc.ru

Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, компания привлекает чужие самолеты.

«Единая дальневосточная авиакомпания „Аврора“ столкнулась с нехваткой самолетов для перевозки пассажиров внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал РБК источник в самой „Авроре“ и два близких к ней источника», — говорится в публикации.

Также в россию запретили поставлять запчасти и комплектующие для авиатехники, крупные международные компании отказались от техобслуживания.

«Авиакомпания работает над решением всех вопросов поддержания летной годности и технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов с учетом тех мер, которые были в последнее время предприняты правительством», — рассказали собеседники издания.

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