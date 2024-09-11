США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет — Finance.ua
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США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет

Мир
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США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет
США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет
Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и россии, которые помогают вооружать рф иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами.
Соответствующее уведомление размещено на сайте Минфина США.
Министерство ссылается на причины введения санкций: в конце 2023 года Иран и россия подписали контракт на поставку сотен ракет. Летом 2024 года российские военнослужащие прошли обучение по использованию иранских ракет Fateh-360, а в начале сентября 2024 года россия получила первую партию этих ракет из Ирана.
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«Соединенные Штаты и наши союзники принимают согласованные меры в ответ на безрассудное решение Ирана распространить баллистические ракеты в россию для использования в ее агрессивной войне против Украины. Иран решил усилить свое участие в незаконной войне россии, и США вместе с партнерами будут продолжать поддерживать Украину», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в том числе авиакомпанию Iran Air. Компания транспортировала грузы от имени Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана. Иран также благодаря Iran Air предоставлял услуги по грузовым перевозкам в россию, включая поставки электроники и деталей для самолетов.
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Как сообщает Управление по контролю над иностранными активами Казначейства США, под ограничения попали суда «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Борис Кустодиев», «Омский-103», «Омский-119», «Порт. Оля-3», «Порт. Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1». Под американские санкции также подпала российская судоходная компания «Трансморфлот» и генеральный директор компании «Морской торговый порт Оля» Джамалдин Пашаев.
Также США ввели ограничения по таким физическим и юридическим лицам:
  • Рухолла Катеби из Минобороны Ирана, налаживающий контакты с российским правительством;
  • Эбрагим Бахрами, который организовывал обучение российских военных в Иране;
  • Али Джа’фарабади из командования военно-воздушных сил КСИР, руководивший запуском спутников в Иране;
  • Джамалдин Пашаев — контролирует сеть российских судоходных компаний, работающих в порту Оля и рф;
  • иранская транспортная компания Azadegan, являющаяся аффилированной компанией КСИР, и связанные с ней юридические лица Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company и Talieh Sabz Jehan Group Company;
  • глава совета директоров Azadegan Али Заре, его заместитель Голамреза Эйни Саркаллах и и.о. управляющего директора Масуд Нурахмади;
  • Конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) поставляло российским производителям оружия образцы двигателей для поддержки российской разработки крылатых ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане и Хасан Пурфарзане, лидеры или официальные лица Farzanegan.
По материалам:
УНІАН
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