США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет — Finance.ua

США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет Сегодня 10:45 — Мир

США объявили новые санкции против Ирана за передачу россии баллистических ракет

Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и россии, которые помогают вооружать рф иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами.

Соответствующее уведомление размещено на сайте Минфина США.

Министерство ссылается на причины введения санкций: в конце 2023 года Иран и россия подписали контракт на поставку сотен ракет. Летом 2024 года российские военнослужащие прошли обучение по использованию иранских ракет Fateh-360, а в начале сентября 2024 года россия получила первую партию этих ракет из Ирана.

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«Соединенные Штаты и наши союзники принимают согласованные меры в ответ на безрассудное решение Ирана распространить баллистические ракеты в россию для использования в ее агрессивной войне против Украины. Иран решил усилить свое участие в незаконной войне россии, и США вместе с партнерами будут продолжать поддерживать Украину», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в том числе авиакомпанию Iran Air. Компания транспортировала грузы от имени Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана. Иран также благодаря Iran Air предоставлял услуги по грузовым перевозкам в россию, включая поставки электроники и деталей для самолетов.

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Как сообщает Управление по контролю над иностранными активами Казначейства США, под ограничения попали суда «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Борис Кустодиев», «Омский-103», «Омский-119», «Порт. Оля-3», «Порт. Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1». Под американские санкции также подпала российская судоходная компания «Трансморфлот» и генеральный директор компании «Морской торговый порт Оля» Джамалдин Пашаев.

Также США ввели ограничения по таким физическим и юридическим лицам:

Рухолла Катеби из Минобороны Ирана, налаживающий контакты с российским правительством;

Эбрагим Бахрами, который организовывал обучение российских военных в Иране;

Али Джа’фарабади из командования военно-воздушных сил КСИР, руководивший запуском спутников в Иране;

Джамалдин Пашаев — контролирует сеть российских судоходных компаний, работающих в порту Оля и рф;

иранская транспортная компания Azadegan, являющаяся аффилированной компанией КСИР, и связанные с ней юридические лица Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company и Talieh Sabz Jehan Group Company;

глава совета директоров Azadegan Али Заре, его заместитель Голамреза Эйни Саркаллах и и.о. управляющего директора Масуд Нурахмади;

Конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) поставляло российским производителям оружия образцы двигателей для поддержки российской разработки крылатых ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане и Хасан Пурфарзане, лидеры или официальные лица Farzanegan.

УНІАН По материалам:

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