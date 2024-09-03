США конфисковали президентский самолет Мадуро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США конфисковали президентский самолет Мадуро

Мир
11
США конфисковали президентский самолет Мадуро
США конфисковали президентский самолет Мадуро
Власти Соединенных Штатов конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку его покупка нарушила американские санкции.
Об этом пишет CNN со ссылкой на двух чиновников.
Воздушное судно было арестовано в Доминиканской Республике, где оно стояло последние несколько месяцев. Конфискация самолета говорит об эскалации в и без того напряженных отношениях Венесуэлы и США, которые продолжают расследовать факты коррупции и других преступлений в правительстве латиноамериканской страны, отмечает издание.
Читайте также
«Это посылает сигнал всем верхушкам. Конфискация самолета главы иностранного государства — неслыханное явление в уголовных делах. Мы посылаем здесь четкий сигнал, что никто не выше закона, никто не находится вне зоны действия санкций США», — заявил один из источников.
В изъятии самолета Dassault Falcon 900 стоимостью $13 млн участвовало несколько американских федеральных агентств, в том числе следственное управление Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности, а также Министерство юстиции.
Читайте также
По словам одного из собеседников CNN, власти Соединенных Штатов тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая сообщила Венесуэле о конфискации воздушного судна.
Официальные американские лица описали изъятый ​​самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One («борт номер один»), на котором Мадуро передвигался по всему миру во время государственных визитов.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.