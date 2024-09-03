США конфисковали президентский самолет Мадуро — Finance.ua

США конфисковали президентский самолет Мадуро Сегодня 18:00 — Мир

США конфисковали президентский самолет Мадуро

Власти Соединенных Штатов конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку его покупка нарушила американские санкции.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух чиновников.

Воздушное судно было арестовано в Доминиканской Республике, где оно стояло последние несколько месяцев. Конфискация самолета говорит об эскалации в и без того напряженных отношениях Венесуэлы и США, которые продолжают расследовать факты коррупции и других преступлений в правительстве латиноамериканской страны, отмечает издание.

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«Это посылает сигнал всем верхушкам. Конфискация самолета главы иностранного государства — неслыханное явление в уголовных делах. Мы посылаем здесь четкий сигнал, что никто не выше закона, никто не находится вне зоны действия санкций США», — заявил один из источников.

В изъятии самолета Dassault Falcon 900 стоимостью $13 млн участвовало несколько американских федеральных агентств, в том числе следственное управление Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности, а также Министерство юстиции.

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По словам одного из собеседников CNN, власти Соединенных Штатов тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая сообщила Венесуэле о конфискации воздушного судна.

Официальные американские лица описали изъятый ​​самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One («борт номер один»), на котором Мадуро передвигался по всему миру во время государственных визитов.

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