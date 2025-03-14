США изучают возможность сотрудничества с российским «Газпромом» — Bloomberg — Finance.ua
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США изучают возможность сотрудничества с российским «Газпромом» — Bloomberg

Фондовый рынок
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США изучают возможность сотрудничества с российским «Газпромом» — Bloomberg
США изучают возможность сотрудничества с российским «Газпромом» — Bloomberg
США изучают возможности сотрудничества с российской компанией «Газпром» в международных проектах. Они пытаются наладить более тесные связи с москвой в попытках заключить мирное соглашение о войне в Украине.
Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Представители москвы и Вашингтона вели предварительные переговоры по сотрудничеству с «Газпромом», но пока неясно, кто именно за них отвечает, кто ведет контакты и вовлечена ли в них администрация президента США Дональда Трампа. Пока что эти переговоры на ранней стадии.
Ранее лидер россии владимир путин упоминал, что если США и россия договорятся о сотрудничестве в энергетическом секторе, то газопровод для Европы «может быть обеспечен». Трамп также говорил, что Вашингтон заинтересован в идее сотрудничества с рф, несмотря на американские и европейские санкции против российского энергетического сектора.
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Соглашение между США и «Газпромом» стало бы значительным разворотом для Трампа. Он неоднократно критиковал Европу за ее зависимость от российского газа во время первого срока и руководил усилиями, направленными на значительное расширение продаж американского сжиженного природного газа европейским странам. Он также обещал ударить по энергетическому сектору россии санкциями, если та не согласится на мир в Украине.
Источники Bloomberg говорят, что «Газпром» надеется на помощь США в возобновлении работы «Северного потока», пролегающей от россии до Германии. «Газпром» также может предложить США участие в проектах в арктическом регионе, например, в производстве сжиженного газа на Сахалине, если ограничивающие иностранные инвестиции санкции снимут.
По материалам:
theБабель
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