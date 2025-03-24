США исключили из санкционного списка криптосервис россиян — Finance.ua
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США исключили из санкционного списка криптосервис россиян

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США исключили из санкционного списка криптосервис россиян
США исключили из санкционного списка криптосервис россиян
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) исключило криптосервис Tornado Cash из списка санкционных лиц и ослабило ограничения в отношении его основателя, гражданина россии.
Согласно обновлению на сайте OFAC, Tornado Cash больше не входит в список Specially Designated Nationals (SDN), в который вносятся лица и компании, подпадающие под санкции.
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Tornado Cash — это криптомиксер на базе Ethereum, который в августе 2022 года был внесен в санкционный список из-за подозрений в отмывании более 7 миллиардов долларов, в том числе 455 миллионов, похищенных северокорейской хакерской группой Lazarus.
Криптосерис основал россиянин Роман Семенов, которого за отмывание средств разыскивает ФБР. Семенов и его сообщники, контролирующие сервис Tornado Cash, вероятно, участвовали в транзакциях, нарушающих санкции на сотни миллионов долларов, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютного кошелька, определенного Управлением по контролю за иностранными активами как заблокированное имущество.
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Ранее европейские чиновники заявляли, что администрация президента США Дональда Трампа уменьшила свое участие в усилиях по введению санкций против россии. По словам источников Bloomberg, США практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных для борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на Кремль.
Чиновники утверждают, что США в большинстве своем не реагируют на деятельность одной из групп, которая сосредоточена на том, чтобы помешать россиянам получить детали и оборудование, используемые для производства оружия. Другая группа, о которой США молчат, посвящена мониторингу и обеспечению соблюдения установленного «Группой семи» верхнего лимита цен на российскую нефть.
По материалам:
Forklog
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