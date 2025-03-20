Британия сняла санкции с российского миллиардера Ахмедова — Finance.ua

Британия сняла санкции с российского миллиардера Ахмедова Сегодня 17:20 — Мир

Британия сняла санкции с российского миллиардера Ахмедова

Великобритания исключила из санкционного списка российского бизнесмена, бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова.

Об этом сообщили в британском министерстве финансов.

Великобритания ввела санкции против Ахмедова в апреле 2022 года. Власти страны тогда сообщили, что миллиардер поддерживает российское правительство, поскольку ведет бизнес в секторе, «стратегически важном» для власти. Активы бизнесмена были заморожены.

Также против Ахмедова были введены санкции Евросоюза — их сняли в сентябре 2023 года. В 2024 году миллиардер выиграл судебный процесс у Совета ЕС в Люксембурге. Суд ЕС принял отмену санкций против бизнесмена объявив, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств того, что Ахмедов был «влиятельным бизнесменом» в секторах, финансирующих российскую агрессию.

Ахмедов имеет гражданство россии и Азербайджана. Он — бывший совладелец газодобывающей компании «Нортгаз» и занимает 82-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов россии по версии Forbes. Его состояние в 2024 году составило 1,6 млрд долларов.

Имя Ахмедова привлекло широкое внимание в марте 2023 года после публикации аудиозаписи предполагаемого разговора между ним и российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. На записи собеседники критически высказывались о российском вторжении в Украину, президенте Владимире путине и его окружении.

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